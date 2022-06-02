Benzin harcamaları bir yılda yüzde 93 arttı

Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum 89 personel almak için ilana çıktı
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Pensilvanya'da üst düzey toplantı: İtirafçıları bulun!
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Savcının başına sahilde saçma isabet etti, soruşturma başlatıldı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
Rüşvet parasıyla yakalanan tapu görevlisi tutuklandı
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
O ilçede kamu çalışanları için konut yapılacak
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
BM, 'Turkey' olan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirdi
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları artık haftalık yayınlanacak
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
THY: Yurt dışından gelen uçuşlarda test beyanı artık zorunlu değil
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
Bakanlıktan 'ekmeklik buğday satışı' açıklaması
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin yasa Meclis'te
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Bakan Özer: Sadece engellilere hizmet veren halk eğitim merkezleri kuracağız
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Maaşlar eridi, o sektörden çalışanlara yüzde 40 ara zam geldi
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İki bakanlık mesleki ve teknik eğitimde iş birliği yapacak
İnternet siteleri de resmi ilan ve basın kartı alabilecek
İnternet siteleri de resmi ilan ve basın kartı alabilecek
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Erdoğan açıkladı: Yunanistan ile anlaşmamızı bozduk
Erdoğan açıkladı: Yunanistan ile anlaşmamızı bozduk
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru: 'Aday olacak mı, olmayacak mı?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru: 'Aday olacak mı, olmayacak mı?
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
AÖF dönem sonu sınav sonuçları açıklandı
Maliye bütçe çalışmasını tamamladı...3600 ek göstergenin kapsamı belli oldu
Maliye bütçe çalışmasını tamamladı...3600 ek göstergenin kapsamı belli oldu
2022 yılı vekalet yoluyla kurban bedeli belli oldu
2022 yılı vekalet yoluyla kurban bedeli belli oldu
Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Geçici 'kira düzenlemesi' geliyor... Son aşamaya gelindi
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzin harcamaları bir yılda yüzde 93 arttı

Merkez Bankası'nın 20 Mayıs haftası itibariyle verilerine göre benzin ve akaryakıt istasyonlarında kartlı harcamalar 5 milyar 444 milyon liraya çıktı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 02 Haziran 2022 08:10
Yazdır
Benzin harcamaları bir yılda yüzde 93 arttı

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre;

Yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü kaybı vatandaşların kredi kartı harcamalarını patlattı. Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftası itibariyle kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon 742 bin lirayla yeni bir rekor kırarken geçen yıla göre değişim yüzde 119,2 oldu. Artış enflasyondan arındırıldığında ise bir yılda yüzde 29,25'lik yükseliş görüldü. Reel olarak en fazla artış ise küresel emtia fiyatları ile vergi ayarlamalarına en çok maruz kalan harcama kalemlerinde yaşandı. Üst üste zam gören benzin, alkol ve bununla bağlantılı sektörlerde bir yılda reel olarak harcamalardaki artış iki katını aştı. Merkez Bankası da Finansal İstikrar Raporu'nda hanehalklarının yükümlülüklerdeki büyümede bireysel kredi kartı kullanımı öne çıktığını belirtirken 6 aylık yıllıklandırılmış kredi kartı yükümlülüklerinin yüzde 54,3 yükseldiğini ortaya koydu.

Nisan ayı itibariyle yüzde 70'e dayanan enflasyonda mayıs verisi yarın açıklanacak. Beklentiler mayısta aylık yüzde 4,8 yükseliş ile yıllık enflasyonun yüzde 76,55 seviyesine ulaşması yönünde şekilleniyor. Öte yandan İstanbul'da İTO tarafından açıklanan mayıs ayı perakende fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 5,84 artarak yıllıkta yüzde 87,35'e yükseldi ki bu 1998 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonda eğlence, konut ve ev harcamalarında aylık çift haneli yükselişler dikkat çekti.

Benzin harcamalarında yüksek artış

İşte bu yüksek enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki bozulma da kartlı harcamaların hızla artması sonucunu doğuruyor. Merkez Bankası'nın 20 Mayıs haftası itibariyle verilerine göre benzin ve akaryakıt istasyonlarında kartlı harcamalar 5 milyar 444 milyon liraya çıktı. Geçen yılın aynı haftasına göre değişim yüzde 229,23 seviyesinde. Enflasyondan arındırıldığında ise benzin ve yakıt istasyonları için yapılan harcamalarda bir yıllık artış yüzde 93,7 ile neredeyse ikiye katlamış durumda. Hem küresel olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri hem de artan vergiler benzin fiyatlarına sık sık zam gelmesine neden oluyor. Önümüzdeki dönemde de petrol fiyatlarındaki artışın ışığında vatandaşın bu kalemdeki kartlı harcamalarında yeni rekorlara imza atması bekleniyor.

İçkili yerlerde reel artış yüzde 950

Yine enflasyondan arındırıldığında bir yılda oldukça yüksek artış yaşanan bir diğer kalem ise içkili yerlerdeki harcamalar. 20 Mayıs itibariyle harcama tutarı 91 milyon 53 bin lira seviyesinde. Geçen yılın aynı haftasına göre değişim yüzde 1683 olurken enflasyondan arındırıldığında yüzde 948,95 harcamalarda reel bir artış olduğu görülüyor. Bu kalem hükümetin sık sık yaptığı vergi ayarlamaları neticesinde sürekli zamlarla karşı karşıya kalıyor. Mayıs ortasında yine vergisi artırılan alkollü içkilerde temmuzda ise ÖTV ayarlaması ile yeni bir zam da bekleniyor. Vatandaşın harcamalarındaki yeni rekorlar da yolda sayılır.

Havayollarına yapılan harcamalar da hem pandemi sonrası artan talep hem de maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının etkisiyle oldukça yüksek seyrediyor. 20 Mayıs haftasında havayollarına 2 milyar 977 milyon 293 bin lira harcandı.

Bunun geçen yılın aynı haftasına göre değişimi yüzde 361,8 oldu. Enflasyondan arındırıldığında havayolu harcamalarındaki reel artış yüzde 171,7 seviyesinde.

Yine yaz tatilleri ve petrol fiyatlarındaki artışın getirdiği yüksek maliyet havayolları kalemindeki harcamalarda da yükselişin süreceğini ortaya koyuyor.

Konaklama ve dışarda yemek

Konaklama harcamaları da pandemi dönemindeki kayıplar ve yüksek maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla enflasyonun üzerinde artış yaşanan harcama kalemleri arasında yer aldı.

Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftasında konaklama için 1 milyar 43 milyon 772 bin lira harcanırken geçen yıla göre değişim yüzde 339,4 oldu. Reel olarak harcamalardaki artış ise yüzde 158,51'e ulaşarak iki katını aştı.

Tatil sezonunun başlamasıyla da kartlı harcamalarda bu kalemde yükselişlerin devamını takip edeceğiz.

Gıda enflasyonu ve kur etkisi ile maliyetlerin yükseldiği yemek sektöründe de kartlı harcamalar geçen yıla göre yüzde 338,83 artarken enflasyondan arındırıldığında yüzde 158,2 yükseliş yaşandığı ortaya çıkıyor.

Gıda ve market alışverişinde reel artış enflasyonun altında

Vatandaşın kartlı harcamalarında çeşitli gıda ile market alışverişleri her ne kadar yeni rekorlara imza atsa enflasyondan arındırıldığında harcamalardaki yükseliş nisan ayı enflasyonunun altında kaldı. Merkez Bankası verilerine göre çeşitli gıdaya yapılan kartlı harcama yüzde 110,6 değişim gösterirken reel olarak yükseliş yüzde 23,93 oldu. Yine market alışverişlerindeki harcamalardaki değişim yüzde 106,37 oldu, reel olarak artış yüzde 21,41 olarak hesaplandı. Elektronik eşya ve bilgisayara kartlı yapılan harcamalarda ise geçen yıla göre reel olarak azalma yaşandı. Elektronik eşya ve bilgisayara yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 65,5 yükselirken reel olarak yüzde 2,65 azaldı. Giyim ve aksesuarda harcamalardaki reel artış yüzde 14,8, mobilya ve dekorasyonda yüzde 3,95, telekomünikasyon sektöründe ise yüzde 12,95 oldu.

Kredi kartı limit kullanımı 2021 sonunda yüzde 49'dan martta yüzde 48,1'e geldi

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nda da bireysek kredi kartı borcundaki artışın öne çıktığı belirtilirken tüketici mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan artışların bireysel kredi kartı borç gelişiminde etkili olduğu değerlendirildi. Raporda pandemi ile birlikte nakit kullanımı azaldığı kartlı alışverişlerin arttığı ve aktif kart kullanıcılarının yükseldiği dile getirilerek şöyle denildi: "Aynı dönemde gelir artışına dayalı yapılan kart limiti güncellemelerine bağlı olarak müşteri başına limit tutarı yukarı yönlü bir gelişim göstermiştir. 2021 Haziran ayı sonrasında daha belirgin olmak üzere kişi başı kredi kartı borç bakiyesi artmaktadır. Aşılanmanın hız kazanması ve açılma sonrası hızla artan tüketici talebi, enflasyondaki artış ve bireylerin harcama alışkanlıklarındaki değişimlerin kredi kartı bakiye gelişiminde etkili olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan, limit kullanım oranı 2020 yılı ikinci çeyreğinde tam kapanma etkisiyle yüzde 40,8'e gerilerken, 2021 Eylül ayında yüzde 47,5'e yükselmiştir. 2022 yılında ücretlerde yapılan güncellemelere bağlı olarak kart limitlerinde yüksek artışlar gözlenmiştir. Buna bağlı olarak limit kullanım oranı 2021 yılsonunda yüzde 49 seviyesini gördükten sonra mart ayında yüzde 48,1'e gelmiştir."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Sığır başına verilen 2 bin 500 liralık destek yıl sonuna kadar verilecek
Sığır başına verilen 2 bin 500 liralık destek yıl sonuna kadar verilecek
'Eylülde en büyük problem öğrenci yurdu olacak'
'Eylülde en büyük problem öğrenci yurdu olacak'
Mardin'de 1.5 milyon ton buğday hasadı: Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor
Mardin'de 1.5 milyon ton buğday hasadı: Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor
250 bin dolara vatandaşlık için son 12 gün
250 bin dolara vatandaşlık için son 12 gün
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
3600 ek gösterge, emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artıracak?
Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor
Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor

Bu Habere Tepkiniz

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik meslek kanunu ile önceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti, öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etüt görevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bu görevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hale getirilmiş olabilir mi?
Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağık Bakanı Koca açıkladı! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından toplu taşımada maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "toplu taşımada maskeler çıkabilir" dedi.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Mahkum 24.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Mahkum 24.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Mahkum 24.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 2 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
WhatsApp o özelliği test ediyor

WhatsApp o özelliği test ediyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gruplarından kimseye çaktırmadan çıkmak mümkün olacak. Ancak sürekli güncellemelere imza atan şirketin son bombası ise mesaj düzenleme. İşte yeni gelen özellikler...