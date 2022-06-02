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Bebek'ten sonra Ümraniye'de çirkin görüntülere tepki

İSTANBUL'da Bebek sahilinde herkesin içinde cinsel ilişki skandalının ardından bir skandal görüntü de Ümraniye'den geldi. Ümraniye'de metro durağında bir çift uluorta cinsel ilişkiye girdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Haziran 2022 08:18
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Bebek'ten sonra Ümraniye'de çirkin görüntülere tepki

Türkiye, İstanbul Bebek sahilinde güpegündüz bir vakitte cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerini konuşurken, Ümraniye metro durağından yeni bir görüntü daha geldi.

Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde, Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Görüntülerde, çiftin duvarı kendilerine bariyer yaptıkları ve görülmediklerini sandıkları bir anda arka açıdan çok net bir şekilde köprüden geçen vatandaşlar tarafından görülüyorlar.

O anları kameraya alan bir vatandaş, görüntüyü sosyal medyadan yayınladı. Bir anda yayılan görüntülerde çiftin rahat tavırları dikkat çekerken, metro durağının çevresinde de insanların dolaştığı görülüyor.

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