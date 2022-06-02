Meclis'te elektronik yoklama dönemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul çalışmalarında alışılmışın dışında bir uygulamaya geçildi. Genel Kurul açılışlarında milletvekillerinin devamsızlığının tespiti için elektronik yoklama yapılması kararlaştırıldı. Anayasa ve İçtüzüğe göre bir milletvekili bir ayda beş oturuma katılmazsa milletvekilliği düşüyor. Uygulama dokunulmazlığı düşürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li Semra Güzel'i de yakından ilgilendiriyor.
Meclis Genel Kurulu çalışmalarına artık elektronik yoklama ile başlayacak. Uygulama ile milletvekillerinin Genel Kurul görüşmelerine katılımı denetlenecek.
İlk uygulama Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından gerçekleştirildi. Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı daha önce Meclis Başkanvekilinin görsel kanaatine göre belirleniyordu.
Elektronik yoklama uygulamasının haziran ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.
Bu yöntemle, milletvekillerinin devamsızlığı ortaya çıkarılması ve yasama faaliyetlerine daha etkin katılımın sağlanması amaçlanıyor.
Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne göre, bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa milletvekilliği düşürülebilir.
Yeni uygulama ile dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP milletvekili Semra Güzel'in de devamsızlığı tespit edilecek.
Meclis Başkanlık Divanı'nın hazırlayacağı rapor daha sonra Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderilecek. Karma Komisyonu'nun raporu görüşmesinin ardından ise Genel Kurul'da Güzel'in durumunun oylanması ve milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız