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Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?

Sabah Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre Kamuda 2008 yılından önce çalışmaya başlayıp yasa çıktıktan sonra emekli olanların emekli ikramiyeleri artacak. Bu tarihten sonra başlayanlar Emekli Sandığı değil Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'na tabi olduğu için emekli aylıkları ek gösterge değil elde ettikleri kazanç üzerinden hesaplanıyor.

Eklenme : 02 Haziran 2022 09:26
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Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?

Memur maaşı, emekli maaş ve ikramiyesi ile tazminatlarla ilgili milyonlarca vatandaşın beklediği 3600 ek göstergede kapsam belirlendi. Düzenleme artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadeleriyle duyurduğu maaş ve ikramiye artışlarıyla ilgili 3600 ek gösterge değişikliğinin detaylarına SABAH ulaştı.



3600 ek gösterge düzenlemesinde son dakika gelişmesi: Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda 3600 ek göstergeden yararlanacak mesleklerle ilgili tüm detaylara SABAH ulaştı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMI GENİŞLEDİ; BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında duyurduğu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkartılmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek gösterge çalışmasını dün Beştepe'de Başkan Erdoğan'a sundu.

Bakan Bilgin, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada ek gösterge çalışmasını tamamladıklarını, Başkan Erdoğan'a ziyaretlerinin de bu kapsamda olduğunu ifade etti. Bakanlar düzenlemenin kimleri kapsayacağı, maliyetini anlattı. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin son toplantı da önceki gün Beştepe'de yapılmıştı.

2 MİLYON 148 BİN EMEKLİNİN YÜZDE 24'Ü EK GÖSTERGE SAHİBİYDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Bilgin, Nebati ve ek gösterge çalışmasını yürüten ekip katıldı. Yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor

SON DAKİKA: 3600 EK GÖSTERGE BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSAYACAK

Beştepe'de yapılan toplantıda birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendirildi. Birinci alternatifte polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen başta olmak üzere 4 meslek grubuna yönelik çalışma yapıldı. Diğer iki alternatifte de bütün kamu çalışanlarını içine alan düzenlemeleri içeriyor.

Edinilen bilgiye göre ek gösterge düzenlemesi kamudaki bütün meslek gruplarını kapsayacak. Kamuda 2008 yılından önce çalışmaya başlayıp yasa çıktıktan sonra emekli olanların emekli ikramiyeleri artacak. Bu tarihten sonra başlayanlar Emekli Sandığı değil Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'na tabi olduğu için emekli aylıkları ek gösterge değil elde ettikleri kazanç üzerinden hesaplanıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre, polis, öğretmen, din görevlilerinin 3000 olan ek göstergesinin 3600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması halinde emekli ikramiyesinde (30 yıllık hizmet süresine göre) 45 bin liraya yakın bir artış söz konusu olacak.

Örneğin, 25 yıllık hizmet üzerinden polis, öğretmen, dört yıllık üniversite din görevlisinin emekli ikramiyesi yaklaşık 38 bin lira artacak.

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DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi. Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

ÖĞRETMENLER 15 OCAK'TA ALACAK

Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak. Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak.

Yasa yaz aylarında çıkartılsa bile polis, hemşire, din görevlisi ile hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilen diğer memurların yeni ek göstergeleri de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Memuriyete 2008'den sonra başlayanlar Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bulunmuyor. Bunların emekli aylığı ek gösterge üzerinden değil, çalıştıkları yıllarda elde ettikleri kazanç üzerinden bağlanacak

HAZAL ATEŞ

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