Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı
Adıyaman'da inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu güvenlik halatında asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 14:36
Yeni Mahalle'de 9 katlı inşaatın 7. katında çalışan İdris Koç, iskelenin çökmesinin ardından güvenlik halatında askıda kaldı.
Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından inşaat işçisini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız