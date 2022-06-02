Vatandaş 'Mansur Yavaş'ı aday yapın'dedi, Akşener yanıtsız bırakmadı

İyi Parti lideri Meral Akşener, ilçelerdeki gezilerine devam ediyor. Akşener'in yine bir esnaf ziyaretinden sonra vatandaşla buluştuğu anlarda ilginç dakikalar yaşandı.

"YAVAŞ'I ADAY YAPIN"



Kalabalık arasından sıyrılan bir kadın, Akşener'e ulaşarak talepte bulundu. Vatandaş, Akşener'e " Mansur Yavaş'ı aday yapın" diye seslendi. Daha sonra bir kez daha aynı cümleyi kullandı.

YANITSIZ BIRAKMADI



İYİ Parti lideri Akşener ise vatandaşın sözlerini yanıtsız bırakmadı. Akşener, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını ima etti. Daha sonra da konuşmasına kaldığı yerden devam etti.