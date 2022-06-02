Vatandaş 'Mansur Yavaş'ı aday yapın'dedi, Akşener yanıtsız bırakmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vatandaşa hitap ettiği sırada kalabalıktan sıyrılan bir kadın, 'Mansur Yavaş'ı aday yapın' diye seslendi. Bu çağrıyı yanıtsız bırakmayan Akşener ise, 'Tamam, söyledin' diyerek vatandaşı anladığını ima etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Haziran 2022 15:44
İyi Parti lideri Meral Akşener, ilçelerdeki gezilerine devam ediyor. Akşener'in yine bir esnaf ziyaretinden sonra vatandaşla buluştuğu anlarda ilginç dakikalar yaşandı.
"YAVAŞ'I ADAY YAPIN"
Kalabalık arasından sıyrılan bir kadın, Akşener'e ulaşarak talepte bulundu. Vatandaş, Akşener'e " Mansur Yavaş'ı aday yapın" diye seslendi. Daha sonra bir kez daha aynı cümleyi kullandı.
YANITSIZ BIRAKMADI
İYİ Parti lideri Akşener ise vatandaşın sözlerini yanıtsız bırakmadı. Akşener, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını ima etti. Daha sonra da konuşmasına kaldığı yerden devam etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız