Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler

Bursa Uludağ Üniversitesinin öğretim görevlisi alımı ilanında bazı bölümlerde istenilen kriterler dikkat çekti.

İKTİSAT BÖLÜMÜNE 'İSLAM EKONOMİSİ', SOSYAL BİLİMLERE 'FAİZSİZ SATINALMA'

Sözcü'den Halil Aktaş'ın haberine göre; Bursa Uludağ Üniversitesi, 1 Haziran'da öğretim görevlisi alımı için ilana çıktı. İlandaki bazı bölümlerde aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne, 'Doktorasını İslam Ekonomisi ve Finansı alanında yapmış olmak. İslam iktisadı ve İslami mikrofinans konularında yayınlar yapmış olmak.'

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne, 'Doktora derecesini İşletme Alanında almış olmak, Faizsiz Finansal Ürünleri Satın Alma Davranışı, İslami Davranışsal Finans, Katılım Bankaları, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Refah üzerine çalışmaları olmak.'