Kaymakam gitar çalıp, eşiyle düet yaptı
Viranşehir İlçe Kaymakamı Önder Çengel, ilçede katıldığı bir etkinlikte gitar çaldı, eşiyle birlikte düet yaptı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Haziran 2022 17:50
Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi koordinasyonuyla Viranşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Viranşehir Belediyesi Emine Erdoğan Kadın Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerin açılışına Viranşehir İlçe Kaymakamı Önder Çengel ve eşi Ayşe Asan Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Halk Eğitim Müdürü Zeki Kaya ile eğitim yöneticileri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.
Programda Kaymakam Önder Çengel, büyük bir sürpriz yaparak gitar çaldı. 'Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor' şarkısını çalan Kaymakam Çengel'e eşi Ayşe Asan Çengel de eşlik etti. İkilinin düeti izleyenler tarafından alkış aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız