Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili olmaya başladı.
Suriye kaynaklı toz taşınımı, Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi.
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
HATAY
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırdı.
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
GAZİANTEP
Gaziantep'te ise kent merkezi ve Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu. Toz aşımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
KİLİS
Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
TOZ TAŞINIMI YARINA KADAR SÜRECEK
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildiMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız