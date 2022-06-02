İnşaat alanından geçerken demirlerin üzerine düşen çocuk öldü

Merkez Mahallesi'nde arkadaşlarıyla top oynadıktan sonra evine dönmek üzere yürüyen 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Eşref Güneş, yolu kısaltmak için inşaat alanına girdi. Bu sırada dengesini kaybeden Güneş, inşaat demirlerinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaat alanında inceleme yapan polis, müteahhidi gözaltına aldı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi defnedildi.

Olayda ihmal olduğunu düşündüklerini söyleyen mahalle sakinleri, inşaatın çevresinde önlem alınmamasından yakındı. Bazı mahalleliler, olayın ardından inşaat yetkililerince şantiye çevresine korkulukların dikildiğini söyledi.

- Eyüpsultan Belediyesinden açıklama

Bu arada, Eyüpsultan Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müteahhit firma tarafından yasal yolları tamamlanmadan ruhsatsız olarak başlatılan inşaat alanında bu elim hadise meydana gelmiştir. Olay meydana geldiği andan itibaren kazayla ilgili başlattığımız incelememiz devam etmektedir. Hayatını kaybeden çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. Üzüntümüz sonsuzdur."