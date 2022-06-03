Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

ATAMA KARARLARI

Karar: 2022/227 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 ve b/5 bentleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulu;

- Üyesi Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN'ın,

- Üyesi H. Abdullah KAYA'nm,

- Üyesi Prof. Dr. Murat TUNCER'in,

- Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN'm,

- Üyesi Prof. Dr. Hayati DEVELİ'nin,

- Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER'in,

görevine son verilmiştir.

Karar: 2022/228 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu;

- Üyeliğine Prof. Dr. Cevahir UZKURT,

- Üyeliğine Prof. Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR,

- Üyeliğine Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN,

- Üyeliğine Prof. Dr. Mürteza BEDİR,

- Üyeliğine Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ, seçilmiştir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erhan ÖZDEN atanmıştır.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal YILDIZ atanmıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bahri ŞAHİN atanmıştır.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yavuz DEMİR atanmıştır.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muzaffer ELMAS atanmıştır.

2 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI