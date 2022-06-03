Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılması Adına Komisyon Kuruldu
Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Kuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Haziran 2022 04:02
Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Kuruldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız