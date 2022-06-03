Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde banyoda düşerek yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 08:00
Belediye Sitesi Mahallesi'nde ikamet eden M.S.Ç. (89) banyoda düşerek yaralandı.
Yaşlı adam, ev sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı adam burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız