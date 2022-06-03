Binali Yıldırım ve Uğur Dündar 'uzlaşmış', yargıya ne oluyorsa!

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Dün her yerde "Uğur Dündar'a hapis" diye haberdi...

Dündar, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası almış. Hapis cezası 350 gün karşılığı olan 10 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmiş.

Garip olan, davacı Binali Yıldırım'ın, kendisine "Allah'tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!" dediği için Uğur Dündar'a açtığı davadan vazgeçtiği halde mahkemenin cezada ısrar etmesi.

Dündar da haklı olarak kendini, Yıldırım'ın, gazeteciliğine kefil olduğunu söyleyerek savunuyor...

Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimleri sırasında güvenilir, tarafsız, adil moderatör olarak kendi ismini söylediğini anımsatıp suçlamayı reddediyor.

Anlamıyorum...

Bir yandan Adalet Bakanlığı "arabuluculuk" mekanizmasını işler kılıp dava yükünü azaltmak için yırtınıyor, yeni yeni projeler açıklıyor...

Öte yandan mahkemeler, eski defterleri kapatıp arabulucusuz uzlaşan tarafların davalarını tak diye sonlandırmak yerine uzattıkça uzatıyor...

Taraflar ünlü diye mi acaba?

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