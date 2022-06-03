Mehir Vakfı'ndan 'evlenecek çiftlere' çağrı
Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Hilal Kaplan bugünkü köşesinde evlenecek çiftlere çeyiz vb ihtiyaçlarını karşılayan Mehir Vakfı'nın evlenecek çiftlere yönelik çağrısını yazdı.
Eklenme : 03 Haziran 2022 08:42
Hilal Kaplan'ın yazısının ilgili kısmı:
MEHİR VAKFI'NDAN ÇAĞRI
Evlenmekte maddi güçlük çeken çiftlerin masraflarını karşılayıp yuva kurmalarına yardımcı olmak amacıyla hizmet eden Mehir Vakfı, Konya İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı ile işbirliği içinde hem çeyiz hem de evlilik yardımı yapmayı sürdürüyor. Şimdiye dek yüzlerce çifte milyonlarca liralık yardım yapan Mehir Vakfı, "Yuvalar Kuruyoruz" çalışmasını devam ettiriyor. Başvurmak isteyen çiftler veya yardım etmeyi dileyen hayırseverlerimize duyurulur.
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