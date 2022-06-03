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Mesleki eğitim seferberliği

Çarklar hızlı döndükçe kalifiye eleman sorunu iyice derinleşti. Sanayici önerilerini sıraladı: Meslek lisesini seçene askeri muafiyet verilsin. Prim ve emeklilik teşviki sağlansın

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Haziran 2022 09:28
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Mesleki eğitim seferberliği

Türkiye'de sanayi çarkları pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından daha hızlı dönmeye başladı. Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e birçok fabrika kapasite sınırlarını zorluyor. Ancak kapasitesini artırmak isteyen 'nitelikli eleman' sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Sahada bir tarafta işsizlik varken diğer tarafta da işçi bulamayan işveren profili var. Bu iki çizgi bir türlü kesişmiyor. SABAH, Türkiye'nin dört bir yanındaki sanayicileri meslek lisesi ve ara eleman sorunu için bir araya getirdi. Makine, tekstil, otomotiv ve ağır sanayi başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren işadamları mesleki istihdam sorunu için fikir havuzu oluşturdu. Meslek lisesini seçene askeri muafiyetten, emeklilik ve prim teşvikine kadar çok sayıda görüş ortaya çıkmış durumda. Türkiye'nin son dönemde yakaladığı üretim hamlesi fırsatını ıskalamaması için mesleki eğitimi cazip kılacak, gençleri bu alana çekecek düzenlemeleri bir an önce devreye alması gerekiyor. İşte sanayicilerden öneriler.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay

BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLMALI

Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda hepsinin mesleki eğitime oldukça önem verdiğini görüyoruz. Bizler de bu anlamda ihtiyaç duyulan kalifiye eleman eksikliğini gidermek için BUTGEM'i daha da etkin hale getiriyoruz. Sanayici açısından nitelikli insan gücü çok önemli. Sanayiciler olarak nitelikli insan yetiştirecek yapıyı kurmak bizim birinci önceliğimiz olmalı.

Bu anlamda eğitim konusunda yapılacak her türlü işbirliğine açığız. Öğrencilerin reel sektörle dinamik bir ilişki kurmasını sağlayan bu yapı ile konsey üyelerimiz ilgili oldukları alanlara göre mesleki ve teknik liselerle eşleştirildi. Okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve işyerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve mezun olduğu alanda istihdam etmek amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Öğrencilerimiz de staj ve istihdam olanaklarından önemli kazanımlar elde ediyor.

Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal

MAALESEF KAN KAYBEDIYORUZ

MESLEK lislerinde okuyanları bir şekilde sanayiye yönlendirmek gerekiyor. Sanayicilerimiz gerek üniversitelerde gerek endüstri meslek liselerine gidip yöneticilerle görüşüp, bize eleman verin, staj yaptıralım, onlara burs verelim, okulu bitirdikten sonra gelsin bize eleman olsunlar demelerine karşın sanayiye kazandırılanların oranı maalesef yüzde 10'u geçmiyor.

Bu insanlarımızı sanayimizde çalıştırmakla ilgili kanun, yönetmelik olmalı. Gençlerimizi meslek listelerine teşvik edip, buradaki insanların bundan sonraki süreçte üniversite değil de kendi meslek dalında, kendi sektöründe ilerlemesi için fırsatlar sunmak gerekiyor. Yoksa her geçen gün maalesef kan kaybediyoruz. Sanayimiz yeterli kalifiye eleman bulamıyor.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister

EMEKLİLİK AVANTAJI GETİRİLSİN

2021 yılında kimya sektörümüzün istihdamı yaklaşık yüzde 7 artış gösterdi. SGK son verilerine göre kimya sektörümüzde 402 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. Sektörümüzde özellikle ara eleman konusunda üye firmalarımızdan aldığımız görüşler üniversite-sanayi iş birliğine daha çok önem verilmesi konusunda birleşiyor. Bununla birlikte sektörel meslek liselerinin yaygınlaştırılması ve/veya kimya ihtisas üniversitelerinin kurulmasının da sektörümüzün nitelikli ara elaman sorununa çözüm olacağı.

Ayrıca sanayi ve üretimde staj yapan gençlerin işyerinde devam etmesi durumunda sigorta primi veya emeklilik avantajları gibi teşviklerin verilmesi masa başı yerine imalat sektöründe çalışmanın tercih edilmesine katkı sağlayabilir. İKMİB olarak, sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman konusunda, kimya sektörünün gençlerle erken dönemde bir araya getirilmesi, sanayi-üniversite işbirliğinin erken dönemlerde başlatılması ve işbirliğine yönelik çabaların artırılmasına katkı sunulması amacıyla 2020 yılında Genç Kimyacılar Komitemizi kurduk. Komitelerimizde sektörel deneyimler ve paylaşımların yanı sıra sıkıntı ve çözüm önerileri ele alınıyor. Dolayısıyla gençlerimizin ve girişimcilerimizin bu komitemize katılmalarını bekliyoruz.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin

KAPAT [X]

ASGARİ ÜCRET KADAR BURS

Gençlere önerimiz, tercihlerini hem kendi hem de ülkenin geleceği yönünde kullansınlar. Bunun için tekstil mühendisliği bulunmaz fırsat. Öncelikle üniversite sınavında ilk 20 bine giren ve ilk beş tercihi içerisinde tekstil mühendisliğini yazan öğrenciler eğitim süreleri boyunca asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanıyorlar.

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kalfa

İŞ GARANTİSİ VERİYORUZ

BAZI sektörler vardır ki daha spesifik bilgi ve beceriler gerektirir. Madencilik de bunlardan biridir. Dolayısıyla özellikle maden sektöründe olmazsa olmazımız maden mühendislerinin gözetiminde üretim, işletme ve zenginleştirme tesislerinde çalışacak nitelikli eleman ihtiyacının, üniversite öncesi eğitimlerde yetiştirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Biz gençleri iş garantisi ile birlikte desteklemeye hazırız.

METİN CAN

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