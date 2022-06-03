3 Kurum 238 işçi almak için ilana çıktı
Konya Şehir Hizmetleri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Manisa Turgutlu Belediyesi çok sayıda işçi almak için ilana çıktı
Eklenme : 03 Haziran 2022 09:44
Konya Şehir Hizmetleri 194 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri, Otobüs Şoförü, 194 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
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Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi 30 İşçi Alacak/p>
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi, 30 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 haziran 2022
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Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi, Geçici 14 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 7 haziran 2022
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