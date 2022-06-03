Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet çarkı gizli kameralara yansıdı

Makam odasında. Memurların arasında... Rüşvet çarkı bazen kapalı kapılar ardında, bazen herkesin ortasında döndü. İstanbul Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki yolsuzluk gizli kameralara böyle yansıdı.

Tokalaşma bahanesiyle rüşvet verildi

Operasyona uzanan süreç bir kişinin polise verdiği bilgiyle başladı. Tapu müdürünün rüşvetle kendisine yeni bir ev aldığı ileri sürüldü. Peş peşe yapılan ihbarların ardından Şile Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tapu dairesi çalışanları takibe alındı, Kuruma gizli kameralar yerleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeyi deşifre etti.

Rüşvetin başındaki isimlerin, bölgedeki bazı emlakçılar ve tapu dairesinde işi olan kişilerle samimiyet kurduğu anlaşıldı. Kamudan aldıkları gücü kötüye kullanıp maddi çıkar sağladıkları belirlendi.

Tapu dairesinde işini çözmek isteyenlerden kimi rüşveti zarfın içine, kimi de dosyanın arasına gizledi. Bazıları ise kağıda sardığı parayla içeri girdi. Para, bazen tokalaşma bahanesiyle teslim edildi bazen de dolap ve çekmecelere bırakıldı. Rüşvet karşılığında tapu işlemleri hızlandırıldı.

Suçu delillendirmek için ortam dinlemesi de yapıldı. Şüphelilerin farklı rüşvet tarifeleri oluşturdukları ortaya çıktı. Yakalanma riski yüksek işlemlerde rüşvet miktarının değiştiği ve pazarlık yapıldığı tespit edildi. Binlerce lira haksız kazanç elde edildiği saptandı. Bazen parayı aracı vasıtasıyla aldırdıkları da kayıtlara geçti.

Rüşvet için sıkı pazarlık kayıt altına alındı

Tapu Müdürü: Alo Hüseyin bu Şahin'in devri var. Cezası ne yazalım buna? Tamam büyük ceza keseceğiz, görüşürüz. "Cezası büyük olur" diyor.

Şahin S.: Halletsin ağabey.

Tapu Müdürü: Bir şey yapman lazım. Sen ne düşünüyorsun?

Şahin S.: 300 lira veririm.

Tapu Müdürü: Aaa!

Şahin S.: 400 vereyim.

Tapu Müdürü: Ben de büyük isterim.

Şahin S.: Ağabey büyük bu kadar olur.

Tapu Müdürü: Bin, 2 bin lira falan diyeceksin sandım.

Şahin S.: 400 ona veririm 400 de sana veririm.

Tapu Müdürü: Peki tamam haydi!

Eş zamanlı baskınlarda 82 şüpheli yakalandı. 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 78 zanlıdan 32'si tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, tapu müdürü, müdür yardımcısı, 10 memur ve emlak komisyoncuları da var.

Bazı memurları aralarına almadılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen ve örgütlü suçları soruşturma büro savcısı Fatih Çotur'un yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 230 sayfalık iddianame düzenlendi. 53 zanlının rüşvet almak, vermek, aracılık etmek suçlarından 21'er yıl, 33 kişinin ise 12'şer yıl hapisle cezalandırılması istendi.

151 eylemin yer aldığı iddianamenin detaylarına TRT Haber ulaştı. İddianamede rüşvetin süreklilik kazandığı vurgulandı. Zanlıların, çarkın dışında kalan memurları aralarına almadığı, o memurlara mobbing uyguladıklarına da değinildi. Tapu müdürünün rüşvet sisteminin düzenli işlemesi için sürekli tetikte olduğu aktarıldı.

Bir işlem rüşvet zincirinin haricindeki bir memura düştüğünde ise dosyayı kendi istediği çalışana yönlendirdiğine yer verildi. Paranın işlem günü dışında veya ilerleyen zamanlarda tahsil edildiği ifade edildi.

O iddianame kabul edildi. Rüşvet zincirine ilişkin dava Anadolu 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.