ÖSYM'den TUS ek tercih işlemleri duyurusu
ÖSYM, TUS-1 ek yerleştirme işlemleri için duyuru yayımladı.
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(03 Haziran 2022)
2022-TUS 1. Dönem: Ek Tercihlerinin Alınması
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek tercih işlemleri, 03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 03 Haziran 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Ek yerleştirme işleminde, 2022-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
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