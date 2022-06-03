Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 989,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 988,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 989,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.623 lira, Cumhuriyet altını da 6.630 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,2 artışla günü 1.868,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.866,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin ardından altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri açıklamalarında şahin tonu korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti.

Bugün, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini vurguladı.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde perakende satışlar da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 2,98, yıllık yüzde 73,50 artışla beklentilerin altında kaldı.