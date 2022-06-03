Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 11:09
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız