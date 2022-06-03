Koruma personeline zorlu parkurlarda 'VIP' eğitim

- Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyerler, yakın koruma olarak görev yapmak için 316 saatlik zorlu eğitimden geçiyor.

Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yerine, 7 Nisan 2022'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Eğitimlere 10 Ağustos 2020'de başlanan akademide, bugüne kadar 248'i jandarma personeli toplam 3 bin 71 kursiyer eğitim aldı.

Dünyadaki 3 örnekten biri olan akademi, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelere de eğitim desteği sağlıyor.

Akademinin 8. döneminde 123 eğitmenden eğitim alan 50'si jandarma personeli 318 kursiyer, 10 haftada 316 saat teorik ve pratik eğitim görüyor.

Eğitimlerde "VIP önemli kişileri koruma", "davranış analizi", "güvenlik sistem ve cihazları", "risk analizi ve güvenlik yapılandırması", "ileri ve güvenli sürüş teknikleri", "ilk yardım, protokol ve görgü kuralları", "İngilizce", "yaya ve araçlı koruma uygulamaları", "fx tabanca ile senaryolu eğitimler", "atış simülasyon eğitimi ve atış eğitimleri" gibi 49 farklı konu işleniyor.

- Tatbikatlar gerçeği aratmıyor

Eğitimlerdeki senaryoların gerçeğe en yakın şekilde uygulanması için özel parkurların yanı sıra simülasyon odaları kullanılıyor. Kursiyerler atış konusunda simülasyonda başarı sağladıktan sonra poligona giderek gerçek mühimmatla çalışmaya başlıyor.

Kursta, araçtan araca tahliye, VIP'i saldırılara karşı kaçırma, önemli kişiye karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı, fren kullanmadan kaçış, bombalı saldırı ve daha birçok senaryo, alanda kursiyerlere uygulamalı gösterilerek en iyi şekilde eğitim almaları sağlanıyor.

Kursun ardından yapılan sınavda yeterlilik sağlayanlar, akademiden branşla mezun oluyor.

- "Koruma görevi çok hassas ve önemli"

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkan Yardımcısı ve Koruma Eğitim Akademisi Eğitim Koordinatörü Fikret İşgören, koruma görevinin çok hassas ve önemli olduğunu söyledi.

Akademide verilen eğitimlerin üst düzey olduğunu vurgulayan İşgören, "Dünya standartlarının üzerinde 10 haftalık bir eğitim veriyoruz. Tüm kursiyerler, A'dan Z'ye her açıdan, her türlü ekipmanı kullanabilecek şekilde çok profesyonel olarak eğitiliyor. 10 haftalık eğitimin sonunda yeterlilik testlerini geçebilen arkadaşlarımızı branşlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgören, eğitimlerin temel amacının, korunan kişinin her türlü saldırıya karşı güvenliğinin sağlanması ve saldırının bertaraf edilmesi olduğunu belirtti.

Koruma görevlileri açısından atışın çok önemli olduğunu vurgulayan İşgören, "Özellikle silahlı saldırı çerçevesinde düşünecek olursak arkadaşlarımızın önce silah kullanma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla simülasyon üzerinden eğitim sağlıyoruz. Yeterlilik sağlandıktan sonra poligonlarımızda gerçek atışa geçiyoruz." dedi.