2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda 18-19 Haziran tarihlerinde 208 sınav merkezinde üç oturumda uygulanacak 2022-YKS hazırlıklarını ve sınavların Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştüklerini belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün, toplantıya katılan tüm paydaşlara emekleri ve katkıları için teşekkür etti.