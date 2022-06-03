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Bakan Yanık: ŞEY kapsamında 2 milyon öğrenciye destek sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında geçen yıl 2 milyonun üzerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi için destek sağladıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 12:25
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Bakan Yanık: ŞEY kapsamında 2 milyon öğrenciye destek sağladık

Yanık, yazılı açıklamasında, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirtti.

Sosyal yardım alanında hayata geçirilen reformlarla vatandaş odaklı hizmette çok büyük adımların atıldığını bildiren Bakan Yanık, "Sosyal politikalarımızı, sosyal hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı birlikte yürüterek hane refahının sağlanmasında bütüncül bir bakış açısı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Avrupa Birliği ile yürütülen "Türkiye'de Lise Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin Güçlendirilmesi" projesinin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Proje ile ŞEY alan lise çağındaki çocukların eğitime devam etmelerini amaçlıyoruz. Proje kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde şartlı eğitim yardımı alan 386 bin lise öğrencisine ilave nakdi yardımda bulunduk. Şimdi projemizin ikinci etabı olan bölümde Milli Eğitim Bakanlığı ile öğrencilerin lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan faktörleri gözlemleyeceğiz. Akademik araştırmalar ile riskleri ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Çocuklarımızın lise eğitimlerini almaları yönünde desteklerimizi artıracağız."

- Her yıl 2 milyon öğrenciye ŞEY desteği

Her yıl düzenli eğitime devam etmesi şartıyla 2 milyonun üzerinde çocuk için ŞEY desteğinde bulunduklarını bildiren Yanık, ailelere eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermeleri koşuluyla düzenli ödemeler gerçekleştirdiklerine değindi.

Böylelikle tüm çocukların eğitime erişiminin sağlanmasını hedeflediklerini aktaran Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında geçen yıl 2 milyonun üzerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi için destek sağladık. Programdan faydalanan çocukların yaklaşık yarısını kız çocukları oluşturmakla birlikte, programdan faydalanan kız çocuklarının okula devam oranının ise yaklaşık yüzde 95,5 olması bizim için oldukça kıymetli." ifadesini kullandı.

Şartlı Eğitim Yardımını, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla sunduklarını hatırlatan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"İlköğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız öğrencilere 60 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 70 TL, kız öğrenciler için de 90 TL tutarında nakdi destek sunuyoruz. Bununla birlikte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında da yabancı uyruklu çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda ana sınıfı ile 8'nci sınıf arası öğrenim gören kız öğrencilere aylık 60 TL, erkek öğrencilere 55 TL tutarında destek veriyoruz. Lisede eğitim gören kız öğrencilere aylık 90 TL, erkek öğrencilere 70 TL tutarında nakdi yardımda bulunuyoruz."

Hane odaklı yürütülen sosyal yardım programlarında çocuk refahının artırılması, çocukların eğitime erişimi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin öncelikli hedeflerinin arasında yer aldığını aktaran Bakan Yanık, "Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sağlıyoruz. Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarımızla doğumdan lise eğitimi süresinin sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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