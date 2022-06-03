Yürüyen merdivende tekme tokat kavga
Üsküdar'daki metro durağında iki yolcu arasında kavga çıktı. Yürüyen merdivende birbirlerine tekmelerle saldıran yolcuların kavgası kameraya yansıdı.
Eklenme : 03 Haziran 2022 12:28
Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavgada, tekme ve yumruklar konuştu.
Kavga eden iki kişi, merdivenlerde yuvarlanmasına rağmen kavga etmekten vazgeçmedi, çevredekiler güçlükle ayırmaya çalıştı.
O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız