İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ merkezli terör operasyonu hakkında açıklama

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekirdağ merkezli 11 ilde sabaha karşı düzenlenen operasyonlara ilişkin soru üzerine Çataklı, operasyonun, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya istinaden terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Çataklı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın ilişki ağlarının deşifre edilmesi ve engellenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

- "45 adreste çalışma yapıldı"

HDK'nın, PKK'nın öngördüğü KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bir yapı olduğuna işaret eden Çataklı, şu bilgileri paylaştı:

"Bu çerçevede operasyon, KCK'nın Trakya HDK meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler, belgeler ve ifadeler sonucunda bugün sabaha karşı 41 şahsa yönelik olarak gerçekleştirildi. Tekirdağ'da 24, Edirne'de 3, Kırklareli'nde 3, İzmir'de 3, Muğla'da 4, İstanbul'da 3, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de birer adres olmak üzere 45 adreste çalışma yapıldı.

HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven isimli şahısların da aralarında bulunduğu 36 şahıs gözaltına alındı. 3 şahısla ilgili yurt dışında olduklarına dair tespitler var, onlara ulaşılamadı. 2 şahısla ilgili de halen sabah bilgi aldığım saat itibarıyla çalışma devam ediyordu. Bu çerçevede çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman da ele geçirildi."

(Sürecek)