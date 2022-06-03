Kahramanmaraş'ta inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat temeline düşen yapı denetim görevlisi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 13:24
Menderes Mahallesi Trabzon Caddesi'nde yapımı süren alışveriş merkezine denetime giden Menderes M. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekten inşaat temeline düştü.
Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Menderes M, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız