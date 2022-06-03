Kripto para borsası HUMEX'te vurgun iddiası
Yabancı sermayeli HUMEX isimli kripto para borsasında para çekim işlemleri kapatıldı. Platformun Çinli yöneticilerinin 20 milyon dolarla yurt dışına kaçtıkları öne sürülüyor. Söz konusu kişilerin kendi ülkelerinde dolandırıcılıktan hüküm giydikleri de iddialar arasında.
Kaynak : NTV
Eklenme : 03 Haziran 2022 14:46
HUMEX isimli kripto para borsası kısa süre önce Türkiye'de faaliyete geçti, yüksek kar marjı vaadiyle kullanıcı sayısını artırdı.
Ancak müşterilerin hesapları bir anda bloke edildi.
''20 MİLYON DOLARLA KAÇTILAR''
Platformun kurucusu ile CEO'nun 20 milyon dolarla yurt dışına kaçtıkları öne sürüldü.
Çinli yöneticilerin ülkelerinde dolandırıcılık suçundan hüküm giydikleri ve bu nedenle Malezya vatandaşlığına geçtikleri iddia edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız