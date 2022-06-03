Başkentin sokak tabelalarında karekod dönemi başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Sokaktaki Ankara" projesi kapsamında, kentte isimleri cadde, sokak ile bulvarlara verilerek ölümsüzleştirilen şehitler, yerli ve yabancı devlet büyükleri, sporcular ile sanatçıların öz geçmişlerinin yanı sıra bölge hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı QR kodlar tabelalara yerleştirilirdi.

Vatandaşlar, hayata geçirilen proje ile akıllı telefonlarıyla tabelalarda yer alan QR kodları okutarak tabeladaki isim hakkında ve bölge ile ilgili çeşitli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.

Uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'mızın her köşesinde ayrı bir anı yatıyor. Cadde ve sokaklarımızın adlarındaki kıymetli anlamları tüm vatandaşlarımız keşfetme fırsatı bulsun diye tabelalara QR kod yerleştiriyoruz."

- "Cadde ve sokağın hikayesi de öğrenilebilecek"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ise 7 üniversite ve 5 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu'nun "Ankara'mızı birlikte güzelleştiriyoruz" başlığı altında faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerini aktaran Koç, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında bu faaliyetlerden biri Ankara'nın cadde veya sokak tabelalarının değiştirilmesiydi. Ankara'ya özgü bir Ankara fontunun oluşturulmasıydı ve bütün Ankara'da uygulamaya devam ediyoruz. Diğer bir aşama da ise isim verilen cadde sokaklarda şehitlerimizin, devlet büyüklerimizin, büyük sanatçıların isimlerinin vatandaşlarımız tarafından bilinmediğini tespit ettik. Eğer bir caddeye bir kişinin ismi verilmişse onun hikayesinin de hemen onun yanı başında bulunması gerektiğini düşünerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Uygulamayla karekodu telefona okutarak hem ismi verilen kişinin özgeçmişini hem de bu cadde ve sokağın hikayesi de öğrenilebilecek."