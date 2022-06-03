Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'tan Mesut Özil kararı

Fenerbahçe Kulübü yeni teknik direktörü Jorge Jesus için imza töreni düzenliyor...

İmza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, ''İsmail hocaya dünya çapında bir teknik direktör istediğimizi belirtmiştik. Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviyedeki teknik direktörü getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah cumhuriyetin 100. yılında hem futbolda hem de diğer branşlarda şampiyonluğu kutlarız. Samandıra ile ilgili tespitleri, otobüsümüzle ilgili tespitleri, koltukların rengine kadar pek çok konuda bize ev ödevleri verdi. Ayın 13'üne kadar hepsini yapmaya çalışacağız. Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi, sorarsanız sebebini söyler ama gittiği her yerde böyle yapmış.Hocamız, Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşadığında buraya olan bağları güçlenecektir. Bundan hiç şüphem yok.'' dedi.

Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

'Maddi sebepler yüzünden gelmedim'

'Burada olmak benim için büyük bir gurur. Buraya gelirken Fenerbahçe'nin ne kadar büyük kulüp olduğunu ve benden ne istediklerini biliyordum. Buraya maddi sebepler yüzünden gelmedim, büyük bir takımda çalışmak istiyordum. Bütün tutkumla buradayım Umarım burada mutlu olurum. Kazanabilmemiz için her imkana sahibiz bu yüzden bu sene şampiyon olmak istiyoruz.'

Kim Min-Jae ve Arda Güler yorumu

'Benim tek bir sistemim yok. Her hocanın A planı, bir de B planı olmalı. Sistem tek önemli şey değil. Genelde kariyerimde 4-4-2 sistemiyle oynadım ama maçlara göre değişebilir. Oyuncular çok önemli. Elinizdeki oyuncular için en ideal sistemi belirlemeniz çok önemli. Kim Min-Jae çok iyi, Avrupa'da her takım isteyebilir. Arda Güler çok yetenekli, gelişecek. Takımımıza yardım edeceğinden hiç şüphem yok.'

Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili ise "Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge, Mesut değil, önemli olan Fenerbahçe. Ben de takımdaki oyuncularla devam edeceğim.'' yorumunu yaptı.

Jorge Jesus, transfer ile ilgili gelen soruya, ''Transfer edeceğimiz futbolcuların bir kısmı Türkiye'de pek fazla tanınmayan oyuncular olabilir. Miguel Crespo gibi... Biz kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız.Kadroda bir denge kurmaya çalışacağız. Transfer ofansif bölgede belirleyici olabilecek isimlere odaklanacağız. Ön bölgede çözüm olacak ve taraftarın gözüne hoş gelen isimlere bakacağız.'' yanıtını verdi.