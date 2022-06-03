24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 maddelik 6. yargı paketi teklifinin Meclis'e sunulduğunu söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Haziran 2022 16:15
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 6. yargı paketinin TBMM'ye sunulduğunu söyleyen Turan çarpıcı detaylar da paylaştı. Turan açıklamasında şunları söyledi;
- Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi
- Taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi
- Fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması vb. içeren 24 md'lik Teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun. İfadelerini kullandıMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız