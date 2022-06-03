Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu

AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu
24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Dolar/TL 16,50 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,50 seviyelerinde işlem görüyor
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu

Elazığ'da park halindeki otomobilin içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının patlaması araçta hasara neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 16:18
Yazdır
Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, anjio ameliyatı için ailesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesine giden Hacı A, otomobilini hastane otoparkına bıraktı.

Hacı A. ameliyatta olduğu sırada otomobilde bırakılan taşınabilir şarj cihazı güneşin etkisiyle ısınarak patladı.

Patlamanın etkisiyle camları kırılan, sürücü bölümünde hasar oluşan araçtan duman çıktığını gören hastanenin güvenlik ekibi, alevler büyümeden yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Ekiplerce yapılan incelemede, patlamaya otomobilin ön kısmında unutulan taşınabilir şarj cihazının güneşin etkisiyle ısınmasının neden olduğunu tespit edildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Konya'da oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü
Konya'da oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü
Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Başakşehir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kabeli Atatürk fotoğrafına soruşturma
Kabeli Atatürk fotoğrafına soruşturma
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Soygun sırasında vurulan kuyumcu 37 gün sonra öldü
Soygun sırasında vurulan kuyumcu 37 gün sonra öldü
Kripto para borsası HUMEX'te vurgun iddiası
Kripto para borsası HUMEX'te vurgun iddiası

Bu Habere Tepkiniz

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.