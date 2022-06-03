AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?

3600 ek gösterge, fahiş kira artışları, maaşlarda enflasyon farkları....

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında en önemli başlıklarından biri ekonomiye ilişkin düzenlemeler olacak...

3600 ek gösterge karara bağlanacak

3600 düzenlemesiyle ilgili alternatifleri içeren rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Son değerlendirmeler AK Parti kampında yapılacak.

Bütçeye etkileri gözden geçirilecek, hangi formülün hayata geçirileceği karara bağlanacak.

Fahiş kira artışları masada

Ele alınacak konular arasında fahiş kira artışlarını önlemeye yönelik çalışma da var.

Hükümet, artışları sabit bir oranla sınırlandırmayı amaçlıyor. Buna yönelik yasal düzenlemenin kapsamı belirlenecek.

Maaşlarda ek zam olacak mı?

Çalışan ve emeklilere uygulanacak maaş zammı da gündemde olacak. Toplantılarda ilave zam yapılıp yapılmayacağı ve maaşlara nasıl yansıtılacağı belirlenecek. Bütçe harcamaları doğrultusunda gündeme gelebilecek ek bütçe düzenlemesi gözden geçirilecek.

Kampın ardından yasal düzenlemeler için Meclis takvimi işletilecek. Konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti grup yöneticileri arasında Meclis'te de ele alındı. Temmuz ayına kadar çıkarılacak kanunlar istişare edildi.