Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Ankara'da siyasetin gündeminde yanıtı aranan sorulardan biri bu.

Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na aday olup olmayacağıyla ilgili yönelttiği soru üzerine kulisler hareketlendi.

"İttifak kabul ederse bundan onur duyarım"

Kılıçdaroğlu adaylık tartışması ile ilgili olarak erken seçimi işaret ederek, "Erken seçim ilan edilsin aynı gün içinde adayımızı açıklayalım" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, "İttifak kabul ederse tabi bundan onur duyarım. İttifak kabul ederse bir sorun yok. İttifakın liderleri bu konuda hiç bir araya gelmediler ve bu konuyu hiç konuşmadık. Dolayısıyla benim ittifak adına konuşma gibi bir şeyim de olamaz" diye konuştu.

Bazı anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının aday olmasına sıcak bakmıyor

Kulislere göre; İyi Parti ve Saadet Partisi, bu isimlerin adaylığına sıcak bakıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu daha önce kapıyı kapatmıştı.

"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Belediye Meclislerinde çoğunluğumuz yok, biz çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş olacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Kulislerde Millet İttifakı'nın gündeminde çoklu aday formülü de var

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Saadet Partisi seçmeninin şüpheyle yaklaşacağı ifade ediliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığına ise Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmayacağı belirtiliyor.

Bu yüzden Millet İttifakının masasında olan bir diğer alternatif çoklu aday formülü.