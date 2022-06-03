Büro Memur-Sen: Ocak ve temmuz ayları beklenmeden maaşlara zam yapılsın

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artışın toplu sözleşmeyle elde edilen kazanımları yok ettiğini belirten Yazgan, kamu görevlilerinin ekonomik koşullar nedeniyle aylardır kemer sıktığını kaydetti.

Bu yıl ocak-haziran dönemi maaş artışının yüzde 7,5 olarak belirlenmesine karşın 5 aylık süreçte açıklanan enflasyon farkının şimdiden yüzde 26'lar seviyesine ulaştığına işaret eden Yazgan, ortalama maaş alan bir memurun bir aylık maaşının buharlaştığını, bu durumun 6 ay çalışan memura 5 ay maaş ödenmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Yazgan, "Temmuz ayında yapılacak zam geçmiş 6 aydaki kayıpları yani bir aylık maaş kaybını karşılamayacak. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan bir aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Eşel mobil önerisi

Yüksek enflasyon karşısında kamu görevlilerinin reel ücretlerini korumak için geçmiş yıllarda uygulanan sistemi anımsatan Yazgan, şunları kaydetti:

"Eşel mobil olarak bilinen bu sistemle satın alma gücünü koruyabilmek için aylık ve ücret artışlarının, enflasyondaki artış dikkate alınarak kendiliğinden ayarlanmasına imkan sağlanmıştır. Bu nedenle mevcut durumda da vakit kaybetmeden eşel mobil sistemine geçilmeli. Ocak ve temmuz ayları beklenmeden geçmişte uygulandığı gibi refah payı da eklenerek gerekirse her ay aylık ve ücretlerde artış sağlanmalıdır."