LGS nedeniyle İstanbul'da hafta sonu toplu ulaşım ücretsiz

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlara girecek öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınavın iki saat öncesinden başlayacak ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin iki saat sonrasına kadar devam edecek.