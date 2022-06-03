Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (4175) Sözleşmeli Personel Alımı yerleştirme duyurusunu yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuru şu şekilde;



4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 06.05.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar tercihlerini sistem üzerinden yapmıştır.

Adayların yaptıkları tercihler ve puanı üstünlüğü esasına göre sistem tarafından yerleştirilme yapılmıştır.

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 03.06.2022-10.06.2022 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da iadeli taahhütlü posta ile YERLEŞMİŞ OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNE ulaştırmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonucunu öğrenmek için TIKLAYINIZ.