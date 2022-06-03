Muğla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Haziran 2022 19:25
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 12,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız