Ameliyat olan kardeşlerini görmeye gelen kardeşlerin duygusal buluşması
Hastaneye ameliyat olan küçük kardeşerini görmeye gelen kardeşlerin duygusal ve sevinçli halleri kameraya yansıdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Haziran 2022 19:39
Hastanenin bahçesinde otururken birkaç küçük çocuk ameliyat olan küçük kız
kardeşlerini görmeye gelmişler. İçerideki küçük kız kardeşleri pencereden göründü.
Aşağıdaki kardeşler sevinçten zıpladı, öpücükler.. En küçüğünün defalarca ağzından
çıkan "Seni seviyorum Elif"i..