Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 19:47
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız