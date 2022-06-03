'ATAK' teröristlerin ensesinde

Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Ana sayfaHaberler Terör

'ATAK' teröristlerin ensesinde

Başarılı operasyonların arkasında savunma sanayinin de gücü şüphesiz. TRT Haber Sıcak Nokta ekibi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne gitti, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ATAK helikopterini görüntüledi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 03 Haziran 2022 21:50
Yazdır
'ATAK' teröristlerin ensesinde

Türk Silahlı Kuvvetleri, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor.

Gelişen Türk savunma sanayii araçları bu mücadelede kilit rol oynuyor.

Yerli ve milli imkanlarla, Türk havacılık ve uzay sanayii tarafından geliştirilen ATAK helikopterleri de bunun en önemli unsurlarından.

Terörle mücadelede 'ATAK' gücü

T129 ATAK kendi sınıfında dünyanın en etkin taarruz helikopteri. Pek çok terör harekatında rol alan ATAK Türkiye'nin özel coğrafi şartlarına uygun olarak üretildi.

Hem manevra kabiliyeti hem de sıcaklık ve irtifa performansı açısından sınıfında fark yaratıyor.

Ayrıca ATAK helikopterleri yerli silah sistemleriyle donatıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, "Elektronik harp sistemlerde kendisine yönelen tehditleri hemen algılayıp ikaz ediyor. Pilot da kendine göre gerekli önlemleri alarak, bu tehditlerden kurtuluyor. Bütün bu özelliklerin hepsini biz ATAK'da pilotlarımıza sağlamış durumdayız. Bu tabii onlar için bir güvence. Vatan koruma görevlerini ifa ederlerken böyle bir donanımla gidiyor olmaları onlar için büyük bir güven oluşturuyor" sözleriyle ATAK'ın kabiliyetlerini anlattı.

Yerli silah sistemleriyle donatıldı

Helikopterlerde gece görüşü, kızılötesi video ve hassas kafa takibi gibi özellikler ile pilotların saha farkındalığı üst seviyeye çıkartıldı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen kask ise hedefe kilitlenmede önemli role sahip.

ASELSAN tarafından geliştirilen Avcı kaskı, helikopterin kamera ve silah sistemlerine entegre edildi. Yani pilot nereye bakıyorsa 'Avcı' sayesinde kamera ve silah sistemleri de o yöne bakıyor. Bu da terör operasyonlarında TSK'nın gücüne güç katıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Demiroğlu, son teknolojiyle donatılmış yerli yazılıma sahip ATAK'ın üstüntün özelliklerini vurguladı.

Demiroğlu, "Teknoloji gelişiyor, ihtiyaçlar artıyor, maruz kaldığınız tehditler değişiyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak, biz geliştirmeye devam ediyoruz. Hem elektronik harpte hem kontrolde hem diğer silah sistemlerinde her zaman bir gelişime açığız ve takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

KAPAT [X]

ATAK dünyaya açılıyor

ATAK helikopteri gösterdiği performansla yabancı ülkelerin de ilgisini çekmeyi başardı. İlk ihracat nisan ayında Filipinler'e yapıldı.

Diğer ülkelerle de anlaşmalar imzalanma aşamasına geldi.

ATAK 2 helikopteri geliyor

Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK 2 projesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına yönelik hazırlandı.

Tamamlandığında dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak.

ATAK 2'nin farklı bir platform olacağına dikkati çeken Demiroğlu, "Üzerinde çalıştığımız buradan öğrendiklerimizi geliştirerek uyguladığımız daha büyük daha başka daha değişik tehditlere daha yüksek kullanım kabiliyetine sahip bir platformumuz. Hem kara birliklerinde hem deniz birliklerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor" sözleriyle detayları açıkladı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 32 kişi yakalandı
Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 32 kişi yakalandı
Kırşehir yakalanan 4 FETÖ şüphelisine adli kontrol
Kırşehir yakalanan 4 FETÖ şüphelisine adli kontrol
İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ merkezli terör operasyonu hakkında açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ merkezli terör operasyonu hakkında açıklama
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon
PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon

Bu Habere Tepkiniz

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.