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Karşı şeride geçen otomobil çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek çekiciyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 22:16
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Karşı şeride geçen otomobil çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçen Aytuğ A. (25) hakimiyetindeki 20 AEU 553 plakalı otomobil, kent merkezinde arızalanan 20 R 0365 plakalı aracı Acıpayam'a götüren Mevlüt Ö. (34) idaresindeki 20 YC 389 plakalı çekiciyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobilde yolcu konumda bulunan Kazımcan Dedeoğlu'nun (24) sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mevlüt Ö. Denizli Devlet Hastanesi'ne, Aytuğ A. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Kazımcan Dedeoğlu'nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Bir süre trafiğin tek şeritli sağlandığı yol araçların çekilmesiyle açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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