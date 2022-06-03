Belediyeden içme suyundan yıllık 7 milyon lira elektrik geliri

Engebeli arazi yapısına sahip Rize'de şehir içme suyu şebekesinin dik yamaçlardan deniz seviyelerine indirilmesi avantaja dönüştürüldü.



Dağbaşı Mahallesi'nde 700 metre kotundan Atmeydanı Mahallesi'ne dikey inen içme suyu hattı üzerine 0,8 megavatlık hidroelektrik santrali kuruldu. Santral ile yıllık 7 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde ediliyor.



Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin içme suyunun yaklaşık 700 metre kotlarından geldiğini belirterek, "Dağbaşı dediğimiz yerde 400 kotlarına düşüyor. Oradan suyu 100 metrelere kadar düşürüyorduk. Bizim yaptığımız gelen suyun şiddetinin önüne türbinler koyarak elektrik üretmek. 0,8 megavatlık elektrik üretimine başladık.



Hem şehre suyumuzu veriyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Rize'de 2-3 noktada daha şehir şebekesindeki suyun gücünü kullanarak elektrik üreteceğiz. Biz şu anda yıllık 7 milyonluk gelir elde ediyoruz" diye konuştu.



'DAĞLIK ARAZİMİZ İLE AVANTAJ SAĞLADIK'

Belediyenin kasasına bu yöntemle ciddi bir gelir sağladıklarını belirten Metin, "Amacımız burada hem belediyenin tükettiği elektriği karşılamak hem de onun üzerine belediyenin kasasına gelir elde etmekti. Rize'mizin dağlık yapısının olması, suyumuzun yükseklerden gelmesi bize elektrik geliri olarak geri dönüyor. Anadolu'nun birçok yerinde belediyeler suyu yüksek yerlere verebilmek için ciddi elektrik paraları öderken, bizim dağlık arazi yapımız, su ve elektrik sayesinde böyle önemli bir avantaj sağladı" dedi.