Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu
MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Fakat MEB bu yıl eski uygulamaya geri döndü. Tedbir alınmazsa özellikle kadrosu çok sıkışık olan Ankara, İzmir gibi illerde mağduriyetler yaşanacak.
MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme
takvimini açıkladı. https://www.memurlar.net/haber/1030011/ogretmenlerin-2022-yili-yer-degistirme-takvimi-aciklandi.html
Bilindiği üzere öğretmenlerin emeklilik işlemleri Temmuz sonuna kadar sürebilmektedir.
MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin
emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Böylece emeklilikten boşalan kadrolar örneğin
il içi yer değiştirmelerde kullanılabiliyordu.
Geçmiş yıllarda bu yönde düzenleme yapılmaması nedeniyle bir çok öğretmen mağdur
oluyordu. Şöyle ki: öğretmen A okuluna gitmek istiyor tercihlerine de yazıyor
fakat boş kadro olmadığım için atanamıyordu. Oysa ki Temmuz sonunda emekli olan
bir öğretmen bu okulda kadro açabiliyor daha sonraki atamalarda (iller arası,
özür grubu . ) daha düşük puanlı bir öğretmen atanabiliyordu.
Oysa ki son iki yıldır bu sorun büyük oranda aşılmıştı. Fakat MEB şaşırtıcı
bir şekilde yine eski uygulamaya döndü.
Tedbir alınmazsa yine mağduriyetler yaşanacak. Özellikle kadrosu çok sıkışık
Ankara, İzmir gibi illerde sorun daha net ortaya çıkacak.
Konuyla ilgili olarak geçenlerde yazdığımız yazıda Bakan Özer'e çağrıda bulunmuş,
çözüm önerisi alternatifleri de sunmuştuk.
https://www.memurlar.net/haber/1024078/ogretmenlerin-yer-degistir-eme-me-sorununa-el-atilmali.html
MEB çözümü mümkün bu sorunla ilgili duyarsız mı kalacak hep birlikte göreceğiz.
Maksut BALMUK