Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak

Suriye'nin kuzeyine yönelik beşinci harekat, yeni güvenli bölgeler oluşturmanın yanı sıra terör örgütü PKK'ya farklı darbeler de vuracak. Uzmanlar, operasyon için seçilen Tel Rıfat ve Münbiç'in kritik noktalar olduğunu vurguluyor. Teröristlerin, güvenliğin sağlandığı Afrin'e en çok Tel Rıfat'tan sızma girişiminde bulunduğu, bunun da Hatay'ı tehdit ettiği belirtiliyor.

FIRAT'IN BATISI TEMİZLENECEK

Münbiç'in denetim altına alınması, PKK'nın Amanoslara sızma girişimine de set çekecek. 2020'de İskenderun ve Amanoslarda etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristin Münbiç'ten 2 paramotorla havalanıp Türkiye'ye geçtikleri belirlenmişti. PKK, Amanoslarda orman yangınları da çıkartmıştı. Münbiç'te kontrolün sağlanmasıyla PKK'nın Fırat'ın batısındaki varlığı da son bulacak.

SURİYE'YE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRIR

Bölgeyi önce DEAŞ, ardından PKK'nın kontrol etmesiyle Münbiç'ten Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'ya yarım milyona yakın insan göç etmişti. Tel Rıfat'tan da İdlib ve Hatay'a göç etmiş 200 bine yakın Suriyeli sığınmacı bulunuyor. İstikrar ve güvenin sağlanması, bu insanların topraklarına dönüşünün önünü açacak. Suriyelilerin evlerine dönüşü hızlanacak.

Yasemin Asan