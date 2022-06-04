Meslek eğitimine online çözüm

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğinin tarih olması için önemli bir projeyi hayata geçirdi. İşletmelerle meslek liseleri arasında köprü görevi görmek amacıyla Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen 'çırakarıyorum.com' web sayfası uygulaması ile işletme sahibi bilgilerini ilgili sitede yer alan bölüme kaydederek kayıt oluyor ve ihtiyaç duyduğu alanlarda çırak öğrenci talebinde bulunabiliyor. Mesleki eğitim veren tüm okul ve kurumlar, işletmelerin çırak öğrenci ihtiyaçlarını görerek öğrencilerini yetenek ve isteklerine göre işletmelere yönlendiriyor.

Sorularımızı cevaplayan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay "Uygulama ile işletmelere çırak yerleştirme süreci daha hızlı yapılacak" dedi. Meslek liselerinde, öğrencilerin staj yapabileceği işletmelerin tespitinin ve staja uygunluğunun incelenmesinin zaman alıcı bir süreç olduğunu ifade eden Emre Çay şunları söyledi: Hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile artık iş yerine uygun çırak yerleştirme sürecinin daha hızlı ve kontrollü yapılacak. Uygulama aracılığı ile ilimizin, ilçe ilçe aylık ve yıllık bazlı istihdam açığı görülebilecek. Elde edilen veriler ise İl İstihdam Kurulu ile düzenli olarak paylaşılarak bunun mesleki eğitimde geliştirilecek politikalara destek sunacağına canıgönülden inanıyoruz. Okul-sektör iş birliği de bu adımla artacak. Açılan mecrayı ilimizde istihdama açılan dijital bir kapı olarak görüyoruz.

Sitenin yanı sıra ayrıca Eğitimde Takip ve İstihdam Modülü (ETİM) uygulamasını da faaliyete geçirdik. İkisi entegre şekilde çalışacak. ETİM modülü ile ortaöğretimin herhangi bir kademesinde okulu terkeden öğrencilerimiz, okullar tarafından ilgili bölüme işlenecek. Bu öğrencilerin bilgisi, her ilçede ETİM koordinatörü kurum olarak belirlenen mesleki eğitim merkezi veya bünyesinde mesleki eğitim programı uygulanan mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ekranına anında düşecek. İlgili koordinatör kurum, öğrenci ile iletişime geçerek öğrenciyi şehirdeki en çok istihdam açığı bulunan mesleki eğitim programına kaydedecek.

MAHMUT ÖZAY