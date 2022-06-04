Kocaeli'de tırın çarptığı kişi öldü
Kocaeli'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Haziran 2022 07:50
Anadolu Otoyolu Dilovası kesiminde yolun karşısına geçmeye çalışan N.A'ya (49), Dilovası tünel çıkışında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, N.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız