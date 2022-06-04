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Bugün ders çalışmayın vaktinde uyuyun!

Yarın yaklaşık 1.2 milyon öğrenci LGS'de ter dökecek. Uzmanlar, sınavda iyi bir performans için öğrencilere şu tavsiyede bulundu: Ders çalışmayı bırakın, sebze ağırlıklı beslenin, vaktinde uyuyun

Eklenme : 04 Haziran 2022 09:13
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Bugün ders çalışmayın vaktinde uyuyun!

1 milyon 280 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın yapılacak. Sınav, 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilecek. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Sınav giriş belgeleri sıralarda hazır olacak. Sınavdan bir gün önce öğrencilerin artık ders çalışmayı bırakması gerektiğini söyleyen uzmanlar, "Sınavdan önceki günü (bugünü) bir iki saat evinize yakın bir parkta, terleyip üşümemek kaydıyla yürüyüş yaparak geçirebilirsiniz" dedi. Uzmanlar sınav günü iyi bir performans için bugün yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

*Akşam yemeğinde salata ve sebze yemeği ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.

*Çok geç ya da çok erken değil vakitlice yatın.

*Vaktinde uyanmak için saat ve cep telefonunuzun alarmını kurun.

*Rahat bir uykuya geçmek için duş alın, ılık süt için. Uyumak için gevşeme ve nefes alma egzersizleri yapabilirsiniz.

*Evrakları akşamdan hazırlayın

*Akşamdan sınav evraklarınızı hazırlayın.

Bunları unutmayın

*TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport.

*2 adet yumuşak uçlu kurşun kalem.

*Leke bırakmayan yumuşak silgi.

*Kalemtıraş.

*Ambalajı çıkartılmış küçük pet şişe su.

SINAV SABAHI NELER YAPILMALI

KAPAT [X]

Uyanma saatinizi, rahat giyinip kahvaltınızı yapacak ve trafiği de düşünerek sınav merkezine ulaşacak şekilde belirleyin.

Peynir, zeytin, yumurta, domates ve yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı yapın. Tatlı ve meyve tüketmeyin.

Önceden şeffaf bir dosyaya koyarak hazırladığınız sınav evrakını yanınıza alın.

En geç 8.45'te sınav salonunda olacak şekilde yola çıkın.

CEYDA KARAASLAN

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