Adana'da asayiş operasyonunda yakalanan 46 zanlı salıverildi
25 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı
Adana'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 21'i savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 25 şüpheli nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 1 Haziran'da özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen asayiş operasyonunda 46 zanlı yakalanmıştı. Adreslerde gümrük kaçağı 255 cep telefonu, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile 5 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız