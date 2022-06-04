Dört ilde bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Elazığ, Tokat ve Trabzon'da bulunan bazı taşınmazlar, buralarda meydana gelen bazı afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.

Erzurum'un Yakutiye ve Palandöken ilçeleri sınırlarında bulunan bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey ve Eyüpoğlu mahalleleri sınırlarında bulunan alan da yenileme alanı olarak belirlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesi Kazım Dirik ve Kültür mahalleleri sınırlarındaki alan ise riskli alan edildi.

Ayrıca, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içindeki Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda gösterilen alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.